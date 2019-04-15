«Ночной бухгалтер». За какие ерундовые переводы блокируют карты ИП

Закон, конечно, говорит, что выручкой после уплаты налогов ИП может распоряжаться на свое усмотрение. У банков свое мнение. Главное за сегодня.

Про доходы ИП

У налоговиков план по доначислениям. А у банкиров, видимо, по блокировкам.

Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию.

Чтобы заблочить карту по 115-ФЗ, банку было достаточно увидеть перевод в 20 тысяч.

Об этой истории рассказала супруга ИП. Женщина в недоумении — как жить дальше? Деньги, которые ИП переводил себе на карту, тратились на еду и лекарства.

Налоги и взносы ИП не задерживает.

Бухгалтеры советуют: раз карту заблокировали, надо ехать и снимать со счета. Но в банке «сказали, что только переводом на другую карту с процентом с суммы».

И самое клиентоориентированное вот это: «Когда мы пришли в Почта Банк с вопросом о блокировке карты, тут же пришло смс от них, что можно оформить кредит под 19,9%! Ну, чтоб не сдохли!».

В ЦБ на горячей линии ИП сказали сначала ждать ответа от банка про причину блокировки. Сколько на это уйдет времени, неизвестно...

Как не попасть под обвинения в обналичке через ИП?

Еще про карты

— Узнайте, что изменилось в ваших пластиковых картах с 13 апреля.

— Кого еще переведут на карты «Мир».

Про профессию

Уже несколько дней действует новый профстандарт для бухгалтеров. Надо ли менять трудовой договор и должностную инструкцию?

А вы слышали страшилки про то, что бухгалтеры будут блокировать счета клиентов?

Про помощь

Рассказываем, как 1С поможет налоговикам.

Компания разработает конфигурацию для налогового мониторинга. Инспектор сможет подключаться к учетной системе налогоплательщика и напрямую получать всю информацию.

Звучит эпично. На такую систему, похоже, скоро перейдет весь «крупняк». А налоговые проверки для этого сегмента уйдут в прошлое. Инспекция и так все будет видеть онлайн.

Банк Точка предлагает счёт для бизнеса, налоговый кэшбэк и бесплатные корпоративные карты: — кэшбэк с оплаты налогов — 2%; — бесплатные корпоративные карты; — бонусы от наших партнёров на 225 000 ₽; — удобное мобильное приложение. Точка работает дистанционно и круглосуточно.

Про мусор

Никто не удивился, но региональные операторы по вывозу мусора столкнулись с неплатежами.

А кто добровольно захочет платить новый мусорный налог, который, вопреки логике, считают по квадратным метрам?

Ловите образцы жалоб, чтобы снизить мусорный налог.

Ваша за то, чтобы жаловаться, а не терпеть редакция