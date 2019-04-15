«Ночной бухгалтер». За какие ерундовые переводы блокируют карты ИП

Закон, конечно, говорит, что выручкой после уплаты налогов ИП может распоряжаться на свое усмотрение. У банков свое мнение. Главное за сегодня.
Про доходы ИП
У налоговиков план по доначислениям. А у банкиров, видимо, по блокировкам.
Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию.
Чтобы заблочить карту по 115-ФЗ, банку было достаточно увидеть перевод в 20 тысяч.
Об этой истории рассказала супруга ИП. Женщина в недоумении — как жить дальше? Деньги, которые ИП переводил себе на карту, тратились на еду и лекарства.
Налоги и взносы ИП не задерживает.
Бухгалтеры советуют: раз карту заблокировали, надо ехать и снимать со счета. Но в банке «сказали, что только переводом на другую карту с процентом с суммы».
И самое клиентоориентированное вот это: «Когда мы пришли в Почта Банк с вопросом о блокировке карты, тут же пришло смс от них, что можно оформить кредит под 19,9%! Ну, чтоб не сдохли!».
В ЦБ на горячей линии ИП сказали сначала ждать ответа от банка про причину блокировки. Сколько на это уйдет времени, неизвестно...
Как не попасть под обвинения в обналичке через ИП?
Еще про карты
— Узнайте, что изменилось в ваших пластиковых картах с 13 апреля.
— Кого еще переведут на карты «Мир».
Про профессию
Уже несколько дней действует новый профстандарт для бухгалтеров. Надо ли менять трудовой договор и должностную инструкцию?
А вы слышали страшилки про то, что бухгалтеры будут блокировать счета клиентов?
Про помощь
Рассказываем, как 1С поможет налоговикам.
Компания разработает конфигурацию для налогового мониторинга. Инспектор сможет подключаться к учетной системе налогоплательщика и напрямую получать всю информацию.
Звучит эпично. На такую систему, похоже, скоро перейдет весь «крупняк». А налоговые проверки для этого сегмента уйдут в прошлое. Инспекция и так все будет видеть онлайн.
Банк Точка предлагает счёт для бизнеса, налоговый кэшбэк и бесплатные корпоративные карты:
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Про мусор
Никто не удивился, но региональные операторы по вывозу мусора столкнулись с неплатежами.
А кто добровольно захочет платить новый мусорный налог, который, вопреки логике, считают по квадратным метрам?
Ловите образцы жалоб, чтобы снизить мусорный налог.
Ваша за то, чтобы жаловаться, а не терпеть редакция