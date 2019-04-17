Отказывать клиентам в открытии счета будет сложнее. Готовы поправки в 115-ФЗ

Кредитные организации часто отказывают в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон 115-ФЗ.

Законопроект предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами и иным имуществом.

Так, в частности, сейчас в законе закреплено право банков отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В новой версии закона этот пункт будет исключен.

Уточняется, в каких случаях банк может отказать клиенту в праве распорядиться своими деньгами.

Для этого должны одновременно соблюдаться два условия:

1) клиенту присвоен наивысший уровень риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, либо в отношении операций клиента в уполномоченный орган неоднократно в течение года направлялась информация о подозрительных операциях;

2) наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которой клиентом дано распоряжение о ее совершении, осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Планируется, что поправки вступят в силу в июле 2019.