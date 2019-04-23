Чем недовольны клиенты банка «Точка»

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли очередное обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются банковские клиенты из-за антиотмывочного закона 115-ФЗ.

В этот раз речь зашла про банк «Точка». Одна из участниц группы с негодованием высказала свои претензии в адрес этой кредитной организации.

Хочу поделиться своим опытом общения с Банком Точка. Может кому пригодится... Никогда никому не посоветую иметь в данном Банке счет как ИП. Польстившись на быстрое открытие счета и экономию на тарифе в первые 3 месяца обслуживания, вы получите блокировку счета сразу же, как только:

— попытаетесь перевести более 30% от полученной суммы денег на свой р/с в любой другой банк. Объяснения использования на личных счетах кэшбэков или депозитов — не действуют.

-или вы ИП, и у вас нет сайта- блокировка..

-или представителей Банка не устроила форма Акта с Заказчиком — блокировка..

Отписываются 115 ФЗ и блокируют деньги. Причем, чтобы их вернуть себе даже при закрытии счета- это тоже окажется не так просто... — пишет Алена

Между те участник обсуждения отмечают, что блокировки счетов предпринимателей в рамках 115-ФЗ происходят во всех банках. У бизнесменов запрашивают пояснения и документы, однако у бухгалтеров создается впечатление, что банкиры полученные документы даже не смотрят. Их подозрения всегда завершаются блокировкой и изгнанием клиента.

Для малого и среднего бизнеса блокировка по 115-ФЗ может случиться в любой момент в любом банке, с сожалением констатируют бухгалтеры.