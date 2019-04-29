Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах

С 1 апреля 2019 при возврате покупателем товара, принятого им на учет, необходимо получить корректировочную счет-фактуру, составленный поставщиком.

Министерство Российской федерации своим письмом от 10.04.2019 № 03-07-09/25208 дало пояснения к порядку составления счет-фактуры при возврате покупателем товара, принятого им на учет, в связи с внесением изменения в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

С 01.04.2019 из правил ведения книги продаж была исключена обязанность отражения в книги счет фактуры составленной покупателем при возврате поставщику товара принятый им на учет.

Теперь, при возврате поставщику товара принятый покупателем на учет, поставщик должен составить корректировочную счет фактуру и передать ее покупателю.

Таким образом, нельзя применять ранее используемый способ, как обратная реализация.

Если пользоваться способом обратной реализации, то организация, которая получает товар обратно, не сможет поставить к вычету НДС по счет-фактуре составленной при возврате товара покупателем.

При этом стоит отметить, если между организациями будет составлен договор купли-продажи, по которому товар не возвращается, а продается в рамках отдельного договора купли-продажи, где покупатель уже выступает в роли продавца, а продавец в роли покупателя, то проблем с вычетами по счет-фактуре не будет.