О выходе из отпуска по уходу за ребенком работодателя надо будет предупреждать заранее

Минтруд разработал поправки в ст. 256 ТК, которые предусматривают обязанность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за 5 рабочихдней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из данного отпуска.

Дело в том, что на месте молодой мамы может работать другая сотрудница, с которой заключен срочный трудовой договор.

При выходе на работу прежней сотрудницы, новая должна быть уволена. Увольнение может произойти в любой момент, потому что молодая мама по действующим нормам не обязана предупреждать о своем выходе.

Теперь ситуация изменится. При досрочном выходе из отпуска по уходу надо будет предупреждать за 5 рабочих дней.

А за 3 рабочих дня работодатель обязан сообщить о предстоящем увольнении заменяющей сотруднице.

Предлагаемые изменения позволят учесть желание работника о досрочном выходе из отпуска, работодателю своевременно принять необходимые кадровые решения, а также гарантируют работнику, замещающему должность временно отсутствующего работника, заранее подготовиться к предстоящим кадровым перестановкам или к расторжению трудового договора с ним.