Опубликованы будущие формы сообщений организациям о земельном и транспортном налоге

Федеральная налоговая служба подготовила проект приказа, утверждающего формы сообщений об исчисленной налоговым органом сумме транспортного и земельного налога. Эти документы потребуются после отмены деклараций по указанным налогам.

С 1 января 2021 года, в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ, организации будут освобождены от обязанности подавать налоговые декларации по транспортному и земельному налогам.

Сообщения об исчисленной налоговым органом сумме будут направляться юридическим лицам. В них будет указываться объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка и сумма налога.

Организации смогут в течение 10 дней со дня получения сообщения представить в налоговый орган свои пояснения и необходимые документы, если они не согласны с начислением или у них есть льгота.

Обсуждение проекта приказа продлится до 14 мая.