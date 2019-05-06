Бухгалтеры не верят, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет сильно увеличат

Недавно Дмитрий Медведев заявил, что выплата в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, которая сейчас составляет 50 рублей, будет повышена и выплачивать ее будут адресно — только нуждающимся.

Других подробностей своих задумок власти не сообщают.

Однако бухгалтеры высказывают свои предположения. Сегодня на нашем сайте завершился опрос, посвященный этой теме.

Как в основном считают наши читатели, власти незначительно увеличат размер пособия и платить его по-прежнему будут работодатели. Такой вариант ответа выбрали 48 % опрошенных.

Между тем 21 % респондентов уверены, что ничего в итоге так и не поменяется. Ведь разговоры о необходимости увеличить пособие идут уже давно, однако воз и ныне там...

17 % опрошенных предположили, что размер пособия вырастет значительно и платить его будет государство, а не работодатель.

А вот 14 % участников опроса думают, что именно работодателей по-прежнему обяжут платить это пособие, размер которого значительно увеличится.

Какой вариант в итоге осуществится — покажет время.