Прощение долгов не будут облагать НДФЛ

Минфин подготовил проект закона, вносящий поправки в правила обложения НДФЛ доходов граждан, полученных от прощения долга, в частности по кредиту.

Списанные долги признали доходом и обложили налогом с 2016 года, напоминает РБК. В Налоговый кодекс были внесены поправки, которые определяют прощенную задолженность как экономическую выгоду, с которой нужно заплатить 13% государству. Простив долг, кредитор должен известить об этом налоговую инспекцию, которая направит должнику требование об уплате налога.

В 2017 году по итогам первого года работы закона банки начали массово сообщать ФНС о гражданах, чьи долги были признаны безнадежными, а операторы связи предупредили должников о налоговых последствиях.

Уже в 2017 году от нормы решили отказаться. Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал такие налоговые претензии «абсолютно бессмысленной вещью» и «несправедливой нагрузкой».

Как следует из законопроекта, налог отменят на любую задолженность перед юрлицами в следующих случаях:

банкротство должника;

истечение срока исковой давности;

прощение долга, перешедшего наследнику от умершего должника;

предоставление отступного в виде залога по договору;

списание части задолженности должнику в сложной финансовой ситуации, если сумма списания не превышает 0,5% капитала кредитора, по данным бухгалтерского баланса за последний финансовый год.

Между должником и кредитором не должно быть взаимозависимости и трудовых отношений за весь период задолженности. Взаимозависимых освободят от налога только в случае погашения задолженности.

При этом закон будет иметь обратную силу - поправки в статью 217, в которой перечислены необлагаемые НДФЛ доходы граждан, будут действовать с 1 декабря 2017 года.