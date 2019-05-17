Минпромторг против ввода единого сбора с онлайн-покупок

Минпромторг России не считает целесообразным вводить единый сбор с зарубежных онлайн-покупок.

«Полагаем целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением совета ЕЭС от 20 декабря 2017 года № 107», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Данное решение предусматривает поэтапное снижение порога до 200 евро за посылку к 2020 году, пояснили в Минпромторге.

Введение пошлин на посылки из-за рубежа в размере 15% или 20% вне зависимости от цены товаров может иметь экономический эффект, если они будут введены одномоментно на всей территории ЕАЭС. В противном случае поток посылок будет перенаправляться в РФ через страны ЕАЭС, обходя упомянутые пошлины, считают в министерстве.

Кроме этого, для введения каких бы то ни было сборов и пошлин должен быть создан, протестирован и внедрен удобный онлайн-сервис оплаты для граждан, добавили в пресс-службе. При этом необходимо финансово-экономическое обоснование того, что стоимость администрирования сборов не превысит их размер, заметили в ведомстве.