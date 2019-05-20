Бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям разблокировать счета

При содействии бизнес-омбудсмена одному из крупных предприятий Ярославской области после четырехмесячного ожидания были возобновлены операции по приостановленному расчетному счету в одном из коммерческих банков.

Об этом сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Доступ к интернет-банкингу был закрыт банком без разъяснения каких-либо причин в конце января 2019-го, а с февраля банк перестал исполнять бумажные платежные поручения.

Несмотря на это, со счета организации ежемесячно и в полном объеме списывалось вознаграждение за его обслуживание.

При этом положения 115-ФЗ, в соответствии с которым и были приостановлены операции по счету, указывают, что операции с денежными средствами подлежат обязательному контролю лишь в том случае, если имеются сведения о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму. Подобные сведения в отношении организации отсутствовали. Более того, ограничив компанию право пользоваться собственными средствами, банк не запрашивал у клиента никаких документов по проводимым по счету операциям.

Огромное количество времени у организации ушло на переговоры и переписку с сотрудниками банка, органами прокуратуры, МВД и прочими ведомствами, что не дало никакого результата.

Как итог — сорванные контракты, выплаты по процентным займам, неустойки, а главное — утрата связей, наработанных годами.

Конечной инстанцией для себя предприниматель видел лишь Арбитражный суд, на рассмотрение дела в котором тоже ушло бы несколько месяцев.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогло вмешательство бизнес-омбудсмена и круглый стол с представителями ярославского отделения Центробанка. Это заставило регулятора обратить более пристальное внимание на случившееся.

Кроме того, компания на приеме у бизнес-омбудсмена подала жалобу в Следственный Комитет с просьбой проверить законность действий банка, на предмет нарушения не только гражданского, но и уголовного законодательства.

На сегодняшний день все операции по счетам компании восстановлены в полном объеме. СК проводит проверку фактов, изложенных в обращении.