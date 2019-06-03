Минфин высказался против освобождения от налогов бесплатного питания работников

1. НДС

В случае передачи организацией права собственности на приобретенные продукты питания конкретным лицам возникает объект налогообложения по НДС. При этом суммы НДС, уплаченные организацией при приобретении данных продуктов питания, подлежат вычету.

2. НДФЛ

По общему правилу стоимость любых доходов в натуральной форме, полученных физлицами, в том числе стоимость питания, предоставляемого организацией своим работникам, подлежит обложению НДФЛ.

В Минфин поступило предложение от конкретной организации по освобождению таких доходов от НДФЛ, однако чиновники заявили, что освобождение от НДФЛ какого-либо одного вида дохода, в данном случае стоимости питания, предоставляемого организацией своим работникам, создаст прецедент для подобных обращений от иных налогоплательщиков. При этом не ясны основания необходимости освобождения от налогообложения таких доходов.

3. Страховые взносы

Оплата питания работникам, осуществляемая работодателем за счет собственных средств на основе локальных нормативных актов, а не в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Минфин в письме № 03-04-09/33763 от 08.05.2019 также отметил, что размер будущей пенсии напрямую зависит от суммы учтенных на ИЛС застрахованного лица страховых взносов на ОПС.

Таким образом, предложение об освобождении от страховых взносов стоимости бесплатного питания, предоставляемого работодателем своим работникам, приведет к уменьшению размера пенсии работников.

Поэтому указанное предложение Минфином не поддерживается.

4. Налог на прибыль

Расходы налогоплательщика на питание работников, предусмотренные трудовыми или коллективными договорами, рассматриваются в качестве расходов, уменьшающих размер налоговой базы, только если они являются частью системы оплаты труда, так как включение сумм в состав расходов на оплату труда, как и в случае иных начислений по оплате труда, предполагает возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника.

В случае отсутствия такой возможности расходы на питание в целях налогообложения прибыли не включаются в состав расходов на оплату труда для целей налога на прибыль.

Подобного рода выплаты, произведенные в пользу работников, которые направлены на удовлетворение их собственных нужд (что достигается за счет личных доходов работников), являются по сути социальными и не могут быть связаны с производственной деятельностью налогоплательщика.