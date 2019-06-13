Любые выплаты работникам в рамках оплаты труда включаются в расходы организации

На основании статьи 255 НК в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и коллективными договорами.

При этом перечень расходов на оплату труда не является закрытым, и согласно пункту 25 статьи 255 НК к расходам на оплату труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

Таким образом, любые выплаты работодателя, произведенные в пользу работника и не указанные в статье 270 НК, которые на основании локальных нормативных актов организации, осуществлены в качестве системы оплаты труда, могут учитываться в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/34736 от 15.05.2019.