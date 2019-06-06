Клерк.Ру

Минтруд не хочет объединять внебюджетные фонды

Правительство России в ближайшее время рассмотрит предложения Минтруда о статусе социальных фондов в том числе ПФР, ФСС и ФОМС. Об этом заявил ТАСС в четверг глава ведомства Максим Топилин на полях ПМЭФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в апреле сообщила, что Минтруд внес в правительство предложения по изменению правового статуса государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«В ближайшее время будет совещание у Татьяны Алексеевны [Голиковой] по этому поводу. Мы подготовили предложения по статусу фондов, но не по поводу объединения», — сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава ПФР Антон Дроздов ранее отмечал, что на основе фонда может быть создана публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, бизнеса и профсоюзов.

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