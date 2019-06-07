Бухгалтеры напуганы вызовами в ФНС

У сегодняшней новости «Клерка» о выписках операций по расчету с бюджетом неожиданно появилось мнение нашего читателя о том, что они не жалуются на такие же выписки, потому что боятся допросов в налоговой.

Автору мнения уже два месяца тоже приходят выписки с записями в хаотичном порядке, из которых понять что-либо невозможно. Почему же получатели таких выписок молчат и не высказывают налоговикам недовольство? Оказывается поэтому:

«Но жаловаться нельзя, иначе вызовут на допрос в ФНС», — написал 2nom.

Откуда же возникли такие опасения? Как выясняется, из новостей «Клерка» же. Ранее мы писали о том, что бухгалтеров и предпринимателей, подписавших открытое письмо Мишустину, настойчиво приглашают в налоговую инспекцию. Но это не вызов на допрос, поскольку допросы это совершенно отдельные мероприятия налогового контроля, проводимые в соответствии со статьей 90 НК РФ.

И беседы с «подписантами» в налоговых проходили весьма мирно.

Одна из историй описана в статье «Не забудьте отконвоировать молодого человека обратно» или как я ходил в УФНС

Так может не стоит делать довольный вид и просто разгребать кашу в выписке по расчёту с бюджетом? А на каждую подобную выписку отправлять жалобу налоговикам. Тогда может что-то все-таки изменится?