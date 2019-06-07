Путин подписал закон с отсрочкой применения ККТ для ИП

Владимир Путин подписал федеральный закон № 129-ФЗ от 06.06.2019 г. об изменениях в правила применения ККТ. Документ официально опубликован на портале нормативных актов.

Не применять ККТ до 1 июля 2021 года смогут предприниматели при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг. Но только те, у которых нет работников. Таким образом, ИП, занимающиеся розничной торговлей, отсрочку не получили.

Система налогообложения никак не влияет на право не применять ККТ, следует из закона.

Если же ИП заключит трудовой договор с работником, он обязан в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать ККТ.

О других поправках в закон о применении ККТ можно узнать здесь