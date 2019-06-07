Подписан закон с новыми льготами по применению ККТ. Узнайте, кто их получил

Владимир Путин подписал федеральный закон № 129-ФЗ от 06.06.2019 г. вводящий новые льготы по применению ККТ. Документ официально опубликован на портале нормативных актов.

Про новые льготы для ИП можно узнать тут

Получили право не применять ККТ прирасчетах ТСН, ТСЖ, СНТ и другие потребительские кооперативы за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности и при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако при плате платежной картой при её предъявлении применять ККТ будет необходимо.

Организации, работающие в социальной сфере также должны будут применять кассовую технику только в случае операций с наличными деньгами. К таким организациям относятся фирмы, оказывающие услуги населению в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта. При этом поблажек для ИП, занимающихся этими видами деятельности, в законе нет. Т.е. не применять ККТ при безналичных расчетах они могут только если у них нет работников.

Поправки в закон 54-ФЗ также дают право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами). Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства. Кроме того, эти организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.

Новый закон упрощает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. Таким образом, приобретать ККТ таким организациям придется, как и формировать кассовые чеки.

Кроме перечисленных изменений в законе есть следующие поправки, дающие право не применять ККТ:

при реализации входных билетов в государственные или муниципальные театры с рук или лотка;

при реализации бахил (в розницу);

при сдаче индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им на праве собственности жилых помещений совместно с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах.

Значительные изменения в применении ККТ будут и у пассажирских перевозчиков.