Конституционный суд велел мурманским законодателям изменить закон о патентной системе налогообложения

Конституционный Суд РФ признал статью 1 Закона Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области» и положения таблицы N 5 приложения к нему (в действующей редакции — статья 1 данного Закона и таблица N 4 приложения N 1 к нему) не соответствующими Конституции РФ.

Судьи сделали вывод, что из регионального закона о ПСН неясно, как определить обособленный объект (площадь) при установлении потенциально возможного годового дохода для ИП, сдающих в аренду (наем) помещения. Соответственно, не обеспечивается экономическая обоснованность взимания налога при применении индивидуальными предпринимателями данной системы налогообложения

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности» установлен в зависимости от количества обособленных объектов (площадей):

при количестве обособленных объектов (площадей) до 1 включительно 1 размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода составляет 600 000 рублей;

размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода составляет 600 000 рублей; при количестве обособленных объектов (площадей) от 2 и более — 600 000 рублей в расчете на каждый обособленный объект (площадь), но не более 10 000 000 рублей.

Законом Мурманской области от 8 октября 2015 года N 1902-01-ЗМО условие «при количестве обособленных объектов (площадей) до 1 включительно» изменено на условие «при 1 обособленном объекте (площади)».

Такая нормативная дифференциация размера потенциально годового дохода от сдачи в аренду помещений не позволяет однозначно установить, что рассматривается в качестве обособленного объекта.

До внесения изменений в региональный закон количество обособленных объектов (площадей) в указанных целях следует считать равным количеству объектов недвижимости, указанному в заявлении на патент.

Оспоренные же заявительницей нормы Налогового кодекса РФ (подпункт 3 пункта 8 статьи 346.43, статья 346.47 и пункт 1 статьи 346.48) не противоречат Конституции РФ. Они не подразумевают, что количество обособленных объектов (площадей) определяется исходя из количества договоров аренды (найма), заключенных ИП, без учета площади сдаваемых помещений.

Постановление № 22-П от 06.06.2019 опубликовано на сайте Конституционного суда.