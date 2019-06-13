Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад.

Один из клиентов копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115-ФЗ. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей. Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-банке. В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга учитывается ряд факторов, среди них — общий портфель клиента, предыдущие операции, история взаимодействия с банком, профиль контрагента.

В финансовых организациях отметили, что стараются не навредить добросовестным гражданам, поэтому блокировки проводятся только после тщательного многофакторного анализа. Главное для клиента — это своевременно отреагировать на запрос о предоставлении дополнительных сведений и документов, заверили в пресс-службе банка Ак Барс.

Однако эксперты говорят, что в последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому — непродуманность требований Росфинмониторинга и Центрального банка, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.