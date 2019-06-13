Клерк.Ру

Роспотребнадзор назвал признаки мошеннических онлайн-магазинов

Роспотребнадзор на своем сайте разместил рекомендации гражданам о том, как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете.

Ведомство обращает внимание, что покупатели сами совершают ошибки, которые приводят к разочарованию в купленном товаре или просто потере денег. Чаще всего это бывает связано либо с недостаточными знаниями покупателя об особенностях заказываемого товара, либо просто из-за невнимательности и поспешности оформления заказа.

Кроме того, в материале приведены признаки потенциально опасных интернет-магазинов:

  • низкая цена;
  • требование предоплаты;
  • отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара;
  • отсутствие контактной информации и сведений о продавце;
  • отсутствие у продавца или магазина «истории»;
  • неточности или несоответствия в описании товаров;
  • излишняя настойчивость продавцов и менеджеров;
  • подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта.

Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки, делает вывод Роспотребнадзор. Если под их описание подходят два или более признака, настоятельно рекомендуется воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином.

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