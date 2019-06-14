Производитель онлайн-касс не согласен с новостью «Клерка» о проблемах в обновлениях прошивки

Сегодня на «Клерке» был опубликован материал «На что еще придется раскошелиться владельцам онлайн-касс», в котором упоминалось о том, что еще не все производители подготовили новые прошивки для ККТ, которые нужны для новых реквизитов кассовых чеков.

С редакцией сайта связались представители компании АТОЛ, которые утверждают, что у них всё выпускается вовремя, а проблема не у них, а у партнеров:

Донесением информации до конечников о новых прошивках занимаются наши партнеры. Партнеры связываются с клиентами, с которыми заключены сервисные контракты или клиенты сами приходят/звонят партнеру. Оплачивают услугу обновления и у партнёра есть возможность обновить ККТ по воздуху, либо с помощью программы с зашитым ПО. Касса обновляется от 5 до 15 минут (в зависимости от способа).

Компания утверждает, что для большинства моделей ККТ поддержка новых реквизитов в чеке была реализована уже в релизе 7733, выпущенном в ноябре 2018 года. А для остальных - в начале марта 2019, в релизе 7942.

Со своей стороны заметим, что проверить кто прав, а кто нет, редакция не может. Наверное представителям компании стоит обратится напрямую к тем людям, которые пишут о проблемах с прошивкой именно к модели Атол 30ф в группе Красный уголок бухгалтера.