Распределение имущества при выходе участника организации: как облагается

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 НК дивидендами признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения.

Также согласно пункту 1 статьи 250 НК с 01.01.2019 к дивидендам относится доход в виде имущества (имущественных прав), который получен акционером (участником) организации при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), в размере, превышающем фактически оплаченную соответствующим акционером (участником) стоимость акций (долей, паев) такой организации.

Лицо, выплачивающее доходы в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным пунктом 3 статьи 284 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/40950 от 05.06.2019.