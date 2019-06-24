Клерки считают периодические медосмотры работников бесполезным занятием

Абсолютное большинство опрошенных посетителей нашего сайта (81 %) считают, что обязательные медосмотры в их нынешнем виде — сплошная профанация, а потому никакой пользы от них нет.

Между тем 9 % респондентов все же усмотрели в них пользу, так как это является проявлением заботы о здоровье сотрудников.

Еще столько же опрошенных считают, что такие принудительные медосмотры — это насилие над личностью и потому просто унизительно для работников.

Напомним, на сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует отменить медицинский осмотр рабочих и служащих.

По его мнению, это унизительная процедура, которая противоречит Конституции и правам всех граждан.

Отметим, что количество голосов, отданных против этой инициативы, в 2 раза превышает количество голосов за нее. То есть россияне не согласны с отменой медосмотров.