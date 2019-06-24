Как смотрится зарплата директора фирмы на фоне зарплат сотрудников

Среди читателей нашего сайта разгорелся спор относительно предложения ввести в России ограничение зарплат руководителей всех организаций, в том числе коммерческих.

Напомним, автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, считает, что разница в зарплате директора и рядовых сотрудников должна быть не более чем 10-кратной.

В этом случае если директор захочет получать больше, он вынужден будет поднять зарплату сотрудникам.

Некоторые читатели «Клерка» поддерживают такую идея, отмечая, что работодатели недооценивают труд своих сотрудников, платят им копейки, проявляя жадность.

Между тем их оппоненты утверждают, что подобное ограничение в коммерческих фирмах — это абсурд, так как в данном случае работают законы рынка и всякий труд имеет свою цену.

Сторонников какого мнения — большинство?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.