Будьте бдительны: вирус-вымогатель опять нацелился на российские компании

Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, зафиксировали масштабные атаки вируса-вымогателя Troldesh, который маскируется под письма российских компаний и СМИ.

Troldesh, также известный под именами Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome - это вирус, шифрующий файлы на зараженном устройстве пользователя и требующий выкуп для восстановления доступа к информации. Его центр управления размещен в сети Tor и постоянно перемещается, что осложняет его блокировку, повышая вероятность заражения. Troldesh продается и сдается в аренду на специализированных площадках в даркнете, в связи с чем вирус постоянно приобретает новую функциональность и меняет способы распространения. Последние кампании с Troldesh показали, что теперь он не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

На июнь пришелся новый пик активности вируса-шифровальщика. Письма, содержащие Troldesh, отправляются якобы с почтовых ящиков авиакомпаний (например, «Полярные авиалинии»), автодилеров («Рольф») и от СМИ (РБК, Новосибирск-online). В тексте перехваченных писем злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть аттач — запароленный архивный файл, в котором якобы содержатся подробности «заказа». Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения.

Предыдущая масштабная кампания Troldesh была в марте этого года: тогда рассылка шифровальщика Troldesh была также нацелена на российские компании и шла от лица представителей известных брендов — ритейла, финансовых и строительных компаний.