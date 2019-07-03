Новое пособие на детей до 3 лет введут с 2020 года. А по слухам, оно уже есть. Не верьте

Президент Владимир Путин поручил Правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые касаются пособий по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.

С 1 января 2020 должны быть установлены ежемесячные выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определённом в субъекте РФ.

Платить пособие будут при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определённую в субъекте РФ.

Напомним, о необходимости введения такого пособия Владимир Путин упомянул в ходе прямой линии 20 июня. В тот же день в Госдуму был внесен законопроект № 736075-7 с поправками в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Автор проекта, депутат Тамара Плетнева предлагает платить пособие по уходу за ребенком в возрасте с 1,5 до 3 лет с применением критериев нуждаемости.

Добавим, что на эту тему стали расползаться слухи. Некоторые СМИ, не разобравшись в ситуации, смешали в одну кучу пособия на детей с 1,5 до 3 лет, по которым никаких изменений не было, кроме бесконечных обещаний, и выплату на детей-инвалидов, которую повысили с 5,5 до 10 тысяч рублей.

В итоге молодых мам ввели в заблуждение сообщениями о повышении детского пособия до 10 тыс. рублей. Женщины, в свою очередь, стали обращаться к недоуменным бухгалтерам, требуя с 1 июля 2019 пособие в размере 10 тыс. рублей.

Одна такая история, в частности, обсуждается на нашем форуме в теме «выплата до 1.5 лет 10 000».

С аналогичной просьбой обратилась сотрудница и к участнику нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке:

Вчера только в новостях сообщили о том, что компенсационную выплату по уходу за ребенком до 3-х лет увеличивают с 50 руб. до 10000 р., как сегодня явилась декретница ее оформлять)))) Говорит, что готова начать получать новую выплату))) — рассказывает Олег

А между тем Президент только 2 июля поручил Правительству разработать соответствующий законопроект. Срок выполнения этого поручения — до 1 октября 2019.