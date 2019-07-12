Глава ПФР дал хорошую характеристику заместителю

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов написал положительную характеристику на своего заместителя Алексея Иванова, задержанного по делу о получении взятки и признавшего вину.

Характеристику зачитал адвокат Анас Эльмурзаев на заседании в Басманном суде Москвы, который отправил Иванова под стражу, передает корреспондент РБК.

Чиновник работал в ПФР с ноября 2016 года. Он «на хорошем профессиональном уровне осуществляет координацию и контроль деятельности Пенсионного фонда по вопросам внедрения и развития информационных технологий», следует из документа за подписью Дроздова. Так, при участии Иванова разрабатывались Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) и система федерального реестра инвалидов.

До ПФР Иванов служил на флоте, уволился в запас в звании капитана I ранга, неоднократно награждался ведомственными наградами по линии Минобороны, сказано в характеристике.

Иванов был задержан 10 июля вечером, ему вменяется получение взятки в 4,4 млн руб. от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник при задержании написал явку с повинной; он полностью признает вину и согласен сотрудничать со следствием. Следствие просило отправить его под стражу до 9 сентября; представитель прокуратуры заявил, что с учетом раскаяния Иванова ему можно назначить меру пресечения в виде домашнего ареста