ГПХ в РСВ = да/нет

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему заполнения приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам.

Речь идет о выплатах по договорам ГПХ.

Напомним, ранее ФНС в письме № ГД-4-11/15569@ от 08.08.2017 поясняла, что выплаты по физическим лицам, работающим на основе договоров ГПХ нужно отражать в Приложении 2 РСВ в строках 020,030.

Между тем позднее вышли другие разъяснения. Так, в письме Минфина № 03-15-05/11367 от 21.02.2019 и письме ФНС № БС-4-11/14783 от 31.07.2018 поясняется, что выплаты в пользу физлиц в рамках договоров ГПХ не включаются в базу для исчисления страховых взносов на соцстрахование и потому не подлежат отражению в приложении 2 к разделу 1 РСВ.

Как показали результаты опроса, у бухгалтеров нет единой точки зрения по этому вопросу. Голоса разделились почти пополам между теми, кто отражает эти выплаты в РСВ, и теми, кто не отражает. В общем, как говорится, в товарищах согласья нет...

Добавим, что среди опрошенных коллег есть и такие, кто просто не придает значения этому вопросу, полностью полагаясь на 1С. Как программа заполнила отчет, так и хорошо.