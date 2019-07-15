НДФЛ с аванса удерживать нельзя. Как бухгалтеры выкручиваются из этой ситуации

Как известно, при выплате зарплаты за первую половину месяца, в простонародье — аванса, НДФЛ не удерживается.

Об этом, в частности, недавно напомнил Минфин в письме № 03-04-06/8932 от 13.02.2019.

Однако на практике часто бывают ситуации, когда во второй половине месяца у сотрудника в принципе не будет зарплаты, например, он уйдет на больничный, в отпуск без сохранения зарплаты.

В этом случае получится, что к моменту выплаты зарплаты, НДФЛ удерживать не с чего, так как в аванс он уже получил, все, что было начислено, без уменьшения этой суммы на НДФЛ.

Этот вопрос стал темой обсуждения на нашем форуме.

Аванс рассчитывается пропорционально отработанным дням.При выплате аванса мы всегда удерживали НДФЛ.( Про перечисление в бюджет речи не идет, это по зак-ву).

Тем самым избегали проблем с возможным неудержанием НДФЛ из-за нехватки начислений, если вдруг кто-то скоропостижно увольняется и т.п. Да и удобно тем, что части ЗП примерно разные за месяц, людям понятно, вопросов меньше . Справку 2-НДФЛ о невозможности удержания- не нужно помнить и сдавать. Человека потом ФНС не будет дергать на эту тему ,а он, в свою очередь,-нас.

Понятно, что такое удержание противоречит зак-ву. Но кому это надо, кто проверяет и может наказать? Как?

Интересно, как все делают — удерживаете НДФЛ с аванса или нет? — Аноним

Коллеги отмечают, что 1С ЗУП при выплате аванса в случае выбора варианта честного «докопеечного» расчета за 1 половину месяца, удерживает НДФЛ. Речь конечно не идет именно об удержании с перечислением налога. Но сумму аванса к выплате программа уменьшает на сумму предварительно исчисленного НДФЛ. То есть НДФЛ в документе расчета зарплаты за первую половину месяца рассчитывается только для того, чтобы не переплатить сотруднику в случае, если работник будет полностью отсутствовать во второй половине месяца.

Обсуждение происходит в теме форума «Вы удерживаете НДФЛ с аванса( ЗП за 1 половину месяца)?»

«Клерк» решил провести опрос, чтобы выяснить, как на практике поступают бухгалтеры — выплачивают в виде аванса все, что начислено за 1-ую половину месяца или уменьшают эту сумму на НДФЛ.