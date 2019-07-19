«Синергия» опровергла информацию о блокировке счетов и налоговых долгах

На днях в СМИ появилась информация о блокировке налоговой службой банковских счетов крупнейшего частного университета «Синергия».

Сообщалось, что под блокировку попали и счета как минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова за налоговые долги на сумму более 27 млн. рублей.

Между тем в самом университете утверждают, что никаких блокировок не было и налоговая задолженность отсутствует.

«Фейк-ньюс относительно блокировки счетов создал настоящую панику среди студентов и преподавателей Университета. Два дня только и занимались разъяснениями о том, что распространяемая информация является ложной. Сейчас работа Университета переходит в штатный режим, идет приемная компания, готовимся к новому учебному году», — прокомментировал ситуацию Артем Васильев, ректор Университета «Синергия».

Чтобы доказать отсутствие налоговой задолженности, «Синергия» разослала в СМИ в качестве приложения к своему пресс-релизу акт совместной сверки расчетов с ИФНС № 2 по г. Москве на 16 июля 2019, где по всем налогам имеется положительное сальдо (переплата).

Напомним, недавно университет получил контракт департамента градостроительной политики Москвы на 5,5 млн рублей на организацию конкурса макетов «Москва глазами молодых градостроителей», где «Синергия» была единственным участником.

В июне этого года университет «Синергия» выиграл конкурс Минэкономразвития на популяризацию предпринимательства. На информационную кампанию потратят около 800 млн рублей.