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Как учитывать материнский капитал при расчете НДФЛ от продажи жилья

Если дом или квартира куплены в общую долевую собственность родителей и детей с использованием материнского капитала, то эта сумма является расходом всех членов семьи в соответствующих долях. Это учитывается при расчете налоговой базы при продаже долей. К такому выводу пришла ФНС России по результатам рассмотрения жалобы.

Один из родителей представил декларацию по НДФЛ от имени своего несовершеннолетнего ребенка в связи с продажей его доли в доме. Жилье было в собственности менее трех лет. Чтобы снизить сумму налога, в качестве расходов родитель указал всю сумму материнского капитала.

Однако по итогам камеральной проверки инспекция установила, что в этой ситуации налогоплательщик имеет право уменьшить налогооблагаемый доход лишь на соответствующую долю от суммы материнского капитала, а не на всю сумму.

Родитель не согласился с этим решением и обжаловал его в ФНС России. Однако ФНС подтвердила выводы нижестоящей инспекции.

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