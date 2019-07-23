Лизинговая фирма-банкрот должна платить НДС

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных несостоятельными (банкротами), не признаются объектом налогообложения НДС. При этом указанным подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК освобождение от НДС в отношении операций по выполнению работ и оказанию услуг не предусмотрено.

В связи с этим услуги по предоставлению имущества в лизинг, оказываемые налогоплательщиком нДС, признанным несостоятельным (банкротом), подлежат налогообложению НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-14/51427 от 11.07.2019.

Что касается принятия к вычету конкурсным управляющим НДС по лизинговому платежу, полученному налогоплательщиком, признанным несостоятельным (банкротом), и подлежащему перечислению залоговому кредитору, следует отметить, то такие вычеты НДС нормами главы 21 НК не предусмотрены.