Как считать срок владения квартирой, полученной по наследству

На основании пункта 17.1 статьи 217 и пункта 2 статьи 217.1 НК освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые физлицами от продажи объектов недвижимости при условии, что такой объект находился в собственности в течение минимального предельного срока владения и более.

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, право собственности на который получено налогоплательщиком в порядке наследования, составляет 3 года.

Этот срок отсчитывается со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации прав на недвижимость.

В этой связи если со дня смерти наследодателя до момента госрегистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества от наследника к другому лицу прошло более 3 лет, то в отношении доходов от продажи такого имущества, полученного в собственность в порядке наследования, налогоплательщик вправе претендовать на освобождение от НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/50192 от 08.07.2019.