Бизнес-омбудсмен предлагает усовершенствовать применение залога в уголовных делах против бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей.

Президент по итогам июньской прямой линии поручил Генпрокуратуре и Верховному суду до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения. Бизнес-омбусмен надеется, что они учтут его инициативы, пишут «Ведомости».

Несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, говорится в письме Титова.

И только к двум в 2018 г. был применен залог. Суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности. При этом требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально, отмечается в письме.

Это происходит не только в силу сложившегося стереотипа действий следственных органов, но и из-за несовершенства законодательства, считает бизнес-омбудсмен. «Нынешний порядок сильно затрудняет подачу ходатайства о залоге, — объясняет Титов. — Двусмысленность в УПК ведет к тому, что подозреваемый (или его адвокат) вынужден подавать такое ходатайство не иначе как через следователя. А у того, как вы понимаете, позиция может диаметрально отличаться, в результате ходатайство зависает».

Согласно предложенным поправкам ходатайство о залоге тоже нужно вносить на имя следователя, но тот в течение трех дней обязан вынести постановление о направлении ходатайства в суд, изложив в нем позицию следствия по данному вопросу. С принятием такой формулировки процедура ходатайства сильно облегчится и ускорится, а суду будут понятны мнения и защиты, и следствия, говорит омбудсмен. Он также предлагает законодательно обязать судей обосновывать решение о невозможности применения более мягкой меры пресечения, а следователей — согласовывать ходатайства об аресте с прокурором. И рекомендовать Верховному суду подготовить рекомендации, в частности по определению размеров залога.

Пресс-служба Генпрокуратуры пообещала ответить на вопрос о возможной реакции на предложения бизнес-омбудсмена, как только появится соответствующая информация. Представитель Верховного суда сказал, что там не знакомы с инициативами Титова, а свои предложения во исполнение поручения президента уже направили.