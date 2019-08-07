Рекрутеры заметили снижение спроса на кассиров

По данным HeadHunter, в первом полугодии 2019 года количество вакансий кассиров в России снизилось на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года — до 77,95 тыс.

Падение подтверждают и данные SuperJob, пишет РБК. Так, в июле 2019 года на сайте было размещено почти 3 тыс. вакансий в городах-миллионниках и малых городах, что почти в два раза меньше, чем в июле 2018-го.

Сокращение может быть связано с двумя факторами, говорит представитель SuperJob .Во-первых, в начале 2018-го ретейлеры активно развивали сети и набирали сотрудников, а сейчас они закрыли большинство позиций. Во-вторых, сети развивают кассы самообслуживания.

По данным J’son & Partners Consulting, первые кассы самообслуживания в России начали внедрять в 2009 году X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан».

Однако представители крупнейших ретейлеров утверждают, что внедрение автоматов и касс самообслуживания пока никак не отразилось на количестве сотрудников в торговых точках.