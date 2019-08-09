Каждый новый главбух обнаруживает ошибки своего предшественника

Бухгалтер приходит на новую работу, а в учете не все гладко. Стоит ли копаться с прошлых периодах, выискивая ошибки своей предшественницы? Этот вопрос стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Дилемма в следующем: не хочется очернять предыдущего главбуха, так как это неэтично, но и умолчать об ошибках, не озвучив их руководству — непрофессионально.

Большинство участников обсуждения в комментариях отмечают, что не надо лезть туда, куда тебя не просят. Если новому главбуху не дают поручение «прошерстить» прошлые периоды на предмет возможных ошибок, то и не надо проявлять подобную инициативу.

Кроме того, «раскопки» в прошлых периодах и восстановление учета стоят денег. Так зачем же делать это бесплатно?

Если относительно и не несёт налоговых рисков для клиента, то я бы не стала лезть. — пишет Irina Filatova

Не надо ничего трогать. Придет требование-надо думать как отвечать. А вникать в чужой учет-жизни не хватит и здоровья! — советует Александра

не надо так тревожиться! фиксируйте, под роспись уведомляйте собственника о последствиях, пожелания исправлений за отдельную плату, свой период ответственности — остальное тлен. Они сначала наберут по объявлению два рубля ведро, потом приходишь и волосы дыбом седеют Отключить рекламу — пишет Наталья

Между тем, как отмечают коллеги, иногда просто невозможно работать, не сиправив предварительно чужие ошибки. Например, сальдо по 51 счету к приходу нового главбуха может не сходится с банковскими выписками.

Обсуждая работу предшественников, бухгалтеры «прошлись» и по аутсорсингу.

я стараюсь снисходительно к предшественникам относиться, больше аутсорсинг меня вымораживает: денег кучу сдирают, а ни учета, ни отчетности. Из-за этого сама уже не рассматриваю вакансии в аутсорсинге, там сейчас круче конвейера, а учёт Лёвой пяткой ведётся — так и квалификацию растеряешь — пишет Elena

Также коллеги отмечают, что даже если ты работаешь старательно, и учет у тебя (с твоей точки зрения) в идеальном состоянии, это не означает, что после твоего ухода тебе не будут плевать в спину и обвинять в безграмотности.

Вот почему все ( по большей части) стараются предыдущих полить чем то грязненьким?.. — пишет Oksana

самоутвердиться за счет) норм практика аж зубы сводит — пишет Наталья

А вам приходилось подчищать грехи вашего предшественника?

А ваши последователи не предъявляли вам претензий в некачественной работе?