Если отпуск начинается в понедельник, отпускные надо выплатить в четверг

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Как отсчитывать этот срок? Ответ на этот вопрос дали в Роструде в сервисе вопросов и ответов.

Трудинспекторы разъяснили, что при уходе работника в отпуск в понедельник отпускные должны быть выплачены не позднее четверга предыдущей недели.

Отметим, определяя дату выплаты отпускных, бухгалтеры долгое время придерживались правила: «отпуск в понедельник — отпускные в пятницу».

Кроме того, такой же логики придерживались и в Роструде. С пятницы до субботы — 1 день, с пятницы до воскресенья — 2 дня, с пятницы до понедельника — как раз те самые 3 дня.

Отметим, что такой же логики придерживались и трудинспекторы.

Так, в письме Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1 сообщается, что выплата отпускных за отпуск с понедельника может быть произведена в пятницу.

Более того, в вышеназванном сервисе Роструда также трудинспекторы поясняли, что день выплаты отпускных включается в трехдневный срок. Так, если отпуск начинается 23.10.2017 (понедельник), то отпускные надо выплатить не позднее 20.10.2017 (пятница).

Между тем недавно мнение трудинспекторов поменялось и теперь выплата отпускных в пятницу уже считается нарушением.

По мнению Минтруда, выраженному им в письме № 14-1/ООГ-7157 от 05.09.2018, при уходе работника в отпуск в понедельник, отпускные должны быть выплачены не позднее четверга предыдущей недели.