Как правильно высчитать три дня до отпуска для выплаты отпускных

Согласно части 9 статьи 136 ТК оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Как высчитать эти 3 дня?

Пятница

Определяя дату выплаты отпускных, бухгалтеры долгое время придерживались правила: «отпуск в понедельник — отпускные в пятницу».

Этот вопрос обсуждали читатели нашего форума в теме «Выплата отпускных не позднее, чем за 3 дня — это выплата за 4 дня до начала!».

При социализме был стандарт интерпретации «за три дня до»: все бухгалтеры всего СССР выдавали при отпуске с понедельника отпускные в пятницу, чтобы на выходные человек мог закупиться по магазинам. И никому в голову не приходило выдавать в четверг, иначе всю пятницу работник торчал бы в очередях вместо работы ) А то и наклюкался бы ). — Генук

Вспомним арифметику: с пятницы до субботы — 1 день, с пятницы до воскресенья — 2 дня, с пятницы до понедельника — как раз те самые 3 дня.

Отметим, что такой же логики придерживались и трудинспекторы.

Так, в письме Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1 сообщается, что выплата отпускных за отпуск с понедельника может быть произведена в пятницу. Из системного толкования норм ТК РФ следует, что сроки для оплаты отпуска исчисляются в календарных днях, отметили специалисты по труду.

Кроме того, в сервисе Онлайнинспекция.рф, отвечая на вопросы работников и работодателей, трудинспекторы поясняли, что день выплаты отпускныхвключается в трехдневный срок. Так, если отпуск начинается 23.10.2017 (понедельник), то отпускные надо выплатить не позднее 20.10.2017 (пятница).

Четверг

Однако недавно мнение трудинспекторов поменялось и теперь выплата отпускных в пятницу уже считается нарушением.

Предусмотренная статьей 136 ТК обязанность работодателя на оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала относится к числу условий, установленных законодательством. Это условие не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

По мнению Минтруда, выраженному им в письме № 14-1/ООГ-7157 от 05.09.2018, при уходе работника в отпуск в понедельник, отпускные должны быть выплачены не позднее четверга предыдущей недели.



Аналогичный вывод делают и судьи. Так, компанию из Пермского края оштрафовали за то, что отпускные были выплачены в пятницу, а сам отпуск начался в понедельник.

Компания выплачивала отпускные за 3 дня до его начала (так, 15.01.16 были выплачены отпускные за отпуск с 18.01.16, то есть в пятницу была выплата, а отпуск начался в понедельник). В Решении Пермского краевого суда от 23.01.2018 по делу № 21-46/2018 указывается, что в соответствии с ч.8 ст.136 ТК при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем оплата отпуска производится накануне этого дня.

Таким образом, судом сделан вывод о нарушении сроков оплаты отпускных.