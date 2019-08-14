Рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается и количество занятых, во многом за счет людей предпенсионного возраста, обратил внимание Центробанк. Экономисты регулятора объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года этот показатель сократился с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн человек. Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс., пишут «Известия»

Специалисты ЦБ ссылаются на альтернативные источники данных, которые демонстрируют, что положение на рынке труда для соискателей продолжает ухудшаться.

«Согласно порталу HeadHunter, спрос на работников падает второй месяц подряд: в июне количество вакансий сократилось на 7,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение может быть связано с эффектом базы: наибольший темп роста количества вакансий как раз пришелся на июнь прошлого года. Тем не менее динамика остается негативной», — отмечают в ЦБ.

О пониженном спросе на работников говорит и опрос IHS Markit. В июне компании продолжили сокращать занятость как в производстве, так и в сфере услуг — индексы находятся ниже отметки 50 пунктов, что считается критическим уровнем. «В сфере услуг темп сокращения занятости был максимальным с апреля 2016 года (индекс составил 47,1 пункта). На падение показателя по занятости, скорее всего, повлияли слабый внутренний спрос и снижение экспорта, пояснили специалисты компании-исследователя.

Кроме того, как сообщили «Известиям» в Роструде, ведомство получает жалобы от граждан на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста — на 1 июня 2019 года поступило около 170 таких обращений. Пресс-служба Минтруда напомнила, что работники этой категории надежно защищены законодательно, и напомнила, что для защиты прав данной категории граждан во всех территориальных органах службы организованы «горячие линии», где можно получить консультацию, в том числе на тему того, что делать при дискриминации.

Позитивные сдвиги для граждан предпенсионного возраста возможны при изменении экономической ситуации. Как отмечается в обзоре ЦБ, в случае увеличения темпов роста в условиях низкой безработицы работодатели будут вынуждены повышать зарплаты для привлечения трудовых ресурсов. Правда, регулятор в этом факте видит риск для инфляции, а рекрутеры, напротив, усматривают потенциал для людей старшего возраста.

«Сейчас на рынок труда вышло самое малочисленное поколение, молодых специалистов не хватает в силу объективных причин. Поэтому компании в поисках, кого и как можно привлечь, немного расширили свое сознание и теперь более оптимистично смотрят на людей старшего возраста», — рассказала директор Бренд-центра компании HeadHunter Нина Осовицкая.

По ее словам, рекрутеры всё чаще отмечают, что крупные компании, особенно в сфере продаж недвижимости и других дорогостоящих объектов, товаров и услуг, стремятся удержать и привлечь именно аудиторию сотрудников в возрасте 45 лет и старше.