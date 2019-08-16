Предпенсионеры и пенсионеры могут брать 2 выходных в год для диспансеризации

С 1 января 2019 года вступила в силу норма ТК, согласно которой работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка для прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.

В соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ обмен информацией между органами ПФР и работодателями в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста, состоящим с работодателями в трудовых отношениях, льгот, предусмотренных трудовым законодательством, может осуществляться с письменного согласия таких граждан в электронной форме на основании соглашений, заключенных между органами ПФР и работодателями.

В этой связи ПФР призывает работодателей заключить вышеназванные соглашения.

Напомним, недавно Минтруд разработал проект закона, согласно которому на освобождение от работы для диспансеризации с периодичностью 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением места работы и среднего заработка будут иметь работники в возрасте 40 лет и старше.

Все остальные работники (моложе 40 лет) имеют право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации на один оплачиваемый день раз в 3 года.