Клерки считают паранойей заклейку камеры на ноутбуке

Согласно рекомендациям Роскачества целесообразно заклеивать камеры на ноутбуках и прочих гаджетах, чтобы хакеры не могли следить за вами.

Намерены ли последовать этим рекомендациям наши читатели, мы выяснили в ходе опроса.

Как показали его результаты, чуть больше половины респондентов (53 %) считают, что заклейка камеры — это удел параноиков, к коим они себя не относят.

Напомним, в своем сообщении Роскачество отмечало: «Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако, многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома. Если есть возможность избежать неприятностей таким легким способом, как заклейка камеры и микрофона, то лучше им воспользоваться».

20 % участников опроса давно уже заклеили камеру на ноуте, и еще 27 % намерены последовать их примеру (просто пока до этого не дошли руки).