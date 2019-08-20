Ущерб от хищений в банке «Югра» вырос в 26 раз

В громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба — в 26 раз.

Новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) произошел в июне, узнал «Коммерсантъ». У следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева было возбуждено 10 июня.

Буквально в тот же день его соединили в одно производство с основным делом. Его фигурантами являются все те же Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин. А вот фамилия госпожи Черновой в нем не фигурировала. Задержали ее 14 июня и на следующий день по ходатайству следователя Басманный райсуд отправил ее в СИЗО, по той причине, что она получила шенгенскую визу и могла скрыться.

Один из участвующих в деле защитников в разговоре с «Ъ» предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его.

На тот момент она была подозреваемой в соучастии в хищении из «Югры» 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга». Впрочем, 20 июня, когда экс-директору столичного филиала «Югры» предъявили обвинение, в деле появились совсем другие цифры —

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.

На днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций. Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине. На первых двух фирмах висят невозвращенные кредиты на 3,2 млрд руб. и почти на 20 млрд руб. соответственно. Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.