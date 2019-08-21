В каких случаях ИФНС может слать в банки запросы о счетах физлиц

В банки стали массово поступать запросы налоговых органов в отношении налогоплательщиков — физлиц.

Налоговики требуют от банков списание средства со счета клиента в уплату налоговых долгов или приостановить операции по счетам налогоплательщика.

Между тем банки сомневаются в законности таких действия, так как статьей 76 НК предусмотрено направление налоговыми органами в адрес банков таких требований исключительно в отношении организаций и ИП.

О «разборках» банков и ФНС по этому вопросу мы писали в материале «ФНС: банки должны блокировать операции по личным счетам предпринимателей только в пределах долга по налогам».

Недавно было опубликовано соответствующее письмо ФНС № ЕД-4-2/15531 от 06.08.2019.

Налоговики поясняют, что статьей 76 НК не предусмотрено ограничение по обращению взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафа на счетах ИП, в том числе текущих счетах, но открываемых не для осуществления предпринимательской деятельности.

При этом запросить у банка сведения по счетам, вкладам (депозитам) физлиц, не имеющих статус ИП, налоговый орган вправе только с согласия руководителя УФНС, и сделать соответствующий запрос возможно исключительно в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих физлиц или истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК.

Если же в банк поступает решение о приостановлении операций по счетам в отношении физлиц, не имеющих статус ИП, а также запросов налоговых органов в отношении счетов физлиц, не имеющих статус ИП, направленных вне рамок проведения налоговых проверок в отношении этих физлиц или истребования у них документов (информации), налоговики просят банки сообщать о таких фактах в ФНС с приложением подтверждающих документов.