У экс-главы «банковского» отдела ФСБ хотят конфисковать имущество на 6,3 млрд. рублей

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.

У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома, пишет «Коммерсантъ».

На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц.

Напомним, полковник Черкалин обвиняется в получении взяток, а также в мошенничестве в особо крупном размере, он был задержан в апреле.