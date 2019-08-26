При оплате за обучение ребенка вас могут заподозрить в финансировании терроризма

К тому, что банки жестят в рамках 115-ФЗ, подозревая юрлиц в отмывании доходов и финансировании терроризма, все давно привыкли.
Однако волна этой антиотмывочной кампании накрыла и физлиц.
Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке рассказала коллегам, что Альфа-банк посчитал подозрительным ее платеж в адрес ВУЗа за обучение сына-студента. От женщины требуют пояснений с копиями документов, мотивируя тем, что платеж совершен за третье лицо, которое таким образом получило материальную выгоду.
Звонок из банка. Вы (я как физическое лицо) 6 августа оплатили энную сумму в НИТУ МИСиС за такого то человека. Он получил материальную выгоду, надо предоставить документы — за что платили.Участники обсуждения отмечают, что получали такие же претензии от банков, оплачивая детский сад за ребенка, путевку в санатория для мужа.
Пардон, говорю, я плачу за обучение сына в универе, не первый транш уже, в прошлом году ничего не просили, с какого перепуга я должна вам что то сейчас предоставить, когда в назначении ссылка на договор и написано, что за обучение?
А вот, говорят, в рамках 115-ФЗ (и давай мне читать название типа противодействие терроризму и т.д.)... вот по нему вы должны нам предоставить документы.
Я попросила чтобы мне в ближайшем отделении вручили это самое требование, типа хоть почитаю.
Вот каково ваше мнение, коллеги? Это что такое? Банк решил перебдеть?!
Просто по работе уже достали с этим 115-ФЗ, а тут как физику предъявляют... за обучение сына!
— пишет Irina
Предположительно, банковские сервисы заточены на поиск предлога «За». Граждане, осуществляющие переводы за кого-то из своих родных, ищут способы избежать фраз с использованием этого предлога.
Когда мне очень очень надо именно в назначении платежа написать за кого платим — не пишу предлог за, либо заменяю «за» на другой предлог. Это даже раньше блоков по 115 началось, в 14 году — автоматически отслеживается «за».Напомним, ранее мы писали о других «запретных словах» в платежных документах. Например, система Сбербанка по обработке платежек автоматически заворачивает все платежи, в назначении которых есть слово «агент» или «реагент», а над компаниями повисает угроза блокировки счета. В этой связи клиенты банка, работающие по посредническим договорам, стараются избегать в платежках упоминания вышеназванных слов, раз система так остро реагирует на такие буквосочетания. Изобретательные клиенты предлагают игнорировать правила орфографии, чтобы система Сбербанка не выдавала опасных сигналов, и вместо слова «агент» писать «огент».
— пишет Татьяна