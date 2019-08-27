Как сделать «Клерк» еще удобнее?

Вас приветствует команда разработчиков сайта «Клерк».

Каждый день мы улучшаем «Клерк», думаем о том, как сделать его удобнее. И поэтому хотим задать вам несколько вопросов, связанных с интерфейсом сайта.

Устраивает ли вас Рубрикатор на «Клерк»? Что бы вы хотели изменить в нем? Какими Инструментами вы пользуйтесь чаще всего? Удобная ли навигация на сайте? На ваш взгляд, что нужно в ней поменять? Чего вам не хватает на «Клерке»? Может быть это какая-то функция, о которой вы давно мечтаете?

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