Продавщицу заставили вернуть работодателю украденные деньги

Незаконно присвоенные 485 тысяч рублей продавец магазина мебели вернула своему работодателю. Об этом сообщает служба приставов Иркутской области.

Гражданка, работая продавцом в мебельном магазине, в течение двух месяцев давала покупателям реквизиты своего личного счета для перевода денежных средств, чтобы погасить кредит. Во время проведения ревизии выяснилось, что таким образом продавщице клиентами было переведено 485 тысяч рублей. Ее работодатель обратился в суд с иском о взыскании присвоенных денег, который был удовлетворен.

Судебный пристав-исполнитель после возбуждения исполнительного производства выехал по месту жительства гражданки и разъяснил ей, что в случае неисполнения решения суда к ней могут быть применены меры принудительного характера, в том числе арест имущества. Женщина, решив не усугублять свое положение, в срок для добровольного исполнения погасила задолженность в полном объеме.

Добавим, наши читатели рассказывали немало историй о том, как сотрудники обворовывают работодателей и далеко не всегда похищенное удается вернуть.

Полицейские зачастую не усердствуют в расследовании таких преступлений и выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, например, из-за отсутствия события преступления.

Между тем некоторые работники трудятся, руководствуясь правилом: «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость».

При этом, обобрав работодателя, некоторые сотрудники даже не считают себя виновными, как было в с случае с участником нашего форума. Его сотрудник заявил, что не воровал у бизнесмена, а восстанавливал справедливость, так как работодатель был не слишком щедр и недооценивал труд работника.