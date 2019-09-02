Клерк.Ру

Защита от штрафов по кадровым вопросам. Стартовал второй курс от Центра обучения «Клерка»

Стартовал второй курс для наших читателей: «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».

Обучение на курсе полностью дистанционно, начать можно в любоей день. 

Вы уже не успели приобрести курс со скидкой, зато успеваете узнать самую актуальную информацию в 17 видеолекциях от Надежды Флакс, кадрового и налогового эксперта с многолетним стажем, начальника отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованного налогового консультанта, о:

— Правилах внутреннего трудового распорядка;

— Положениях об оплате труда;

— Защите персональных данных;

— Охране коммерческой тайны;

— Штатном расписании;

— Об учёте трудовых книжек; графике отпусков;

— Табеле учета рабочего времени;

— Технике безопасности и охрана труда;

— «Персональных» документах. Приеме и увольнении;

— Приеме на работу;

— Трудовых книжках;

— Личных делах сотрудников;

— Трудовом договоре и договоре ГПХ, ошибках в них и штрафах;

— Увольнениях и сотрудниках-иностранцах.

Не просто для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей, а для тех из них, кто ценит своё время и хочет не учиться на своих ошибках, а не допускать их вообще. После прохождения курса выдаётся именной сертификат от Центра обучения «Клерка».

Купить курс за 7450 руб.

 

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