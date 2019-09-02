Защита от штрафов по кадровым вопросам. Стартовал второй курс от Центра обучения «Клерка»

Стартовал второй курс для наших читателей: «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».
Обучение на курсе полностью дистанционно, начать можно в любоей день.
Вы уже не успели приобрести курс со скидкой, зато успеваете узнать самую актуальную информацию в 17 видеолекциях от Надежды Флакс, кадрового и налогового эксперта с многолетним стажем, начальника отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованного налогового консультанта, о:
— Правилах внутреннего трудового распорядка;
— Положениях об оплате труда;
— Защите персональных данных;
— Охране коммерческой тайны;
— Штатном расписании;
— Об учёте трудовых книжек; графике отпусков;
— Табеле учета рабочего времени;
— Технике безопасности и охрана труда;
— «Персональных» документах. Приеме и увольнении;
— Приеме на работу;
— Трудовых книжках;
— Личных делах сотрудников;
— Трудовом договоре и договоре ГПХ, ошибках в них и штрафах;
— Увольнениях и сотрудниках-иностранцах.
Не просто для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей, а для тех из них, кто ценит своё время и хочет не учиться на своих ошибках, а не допускать их вообще. После прохождения курса выдаётся именной сертификат от Центра обучения «Клерка».