Как пенсионеру заполнить заявление на льготы по налогам

Налоговики объяснили пенсионерам, как им заполнять заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Дело в том, что пенсионерам теперь не выдают пенсионные удостоверения и многим было непонятно, какой же документ, дающий право на льготу, указать в заявлении.

ФНС в письме № БС-4-21/17328@ от 29.08.2019 рекомендует указывать извещение о назначении пенсии, выдаваемым уполномоченным территориальным органом ПФР. Оно предусмотрено пунктом 5 Правил ведения пенсионной документации (утверждены приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 616н).

Однако опрошенные редакцией «Клерка» пенсионеры, недавно вышедшие на пенсию, говорят, что документ называется все-таки не извещение, а справка. Вот её и надо указать в заявлении.

Помните, что подавать такое заявление пенсионерам каждый год не надо. Достаточно это сделать один раз, в первый год выхода на пенсию.