Нет льготы в налоговом уведомлении? Узнайте, что делать

Скоро наступит срок уплаты имущественных налогов и инспекции уже рассылают налоговые уведомления. Что делать, если в нем не оказалось положенной вам льготы?

Для начала проверьте, учтены ли документы на льготу в полученном налоговом уведомлении. По новым правилам при расчете имущественных налогов за 2018 год применяется «беззаявительный» порядок предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

То есть если от налогоплательщика не поступило заявление об отказе от льготы, она предоставляется в «беззаявительном» порядке на основании сведений, полученных налоговым органом по межведомственному взаимодействию. При этом такой порядок предоставления льготы не зависит от того, на каком уровне она установлена (федеральном или местном).

Чтобы проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении, необходимо посмотреть на содержание граф «Размер налоговых льгот» (по всем налогам на имущество) и «Налоговый вычет» (по земельному налогу)" в налоговом уведомлении. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, необходимо выяснить отнесли ли вас к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. Убедившись, что льгота не учтена, нужно подать заявление по установленной форме о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

По вашему желанию, можно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на льготу, но обязанности делать это нет.

Если заявление о предоставлении налоговой льготы уже направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять его не нужно