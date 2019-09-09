Работодателям навязали безалкогольные корпоративы

Работодателей постепенно наделят обязанностями по укреплению здоровья своих сотрудников. Ведь работать, как известно, придется долго — до 60/65 лет.

Минздрав разработал специальную программу в качестве рекомендаций работодателям, в том числе, в части борьбы с алкоголизмом.

Один из пунктов этого плана — безалкогольные корпоративы. Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков.

Вместе с тем Минздрав все-таки советует не шокировать сотрудников слишком сильно и объявлять об отсутствии алкоголя на мероприятии заранее. Так как некоторые сотрудники будут рассчитывать на бесплатную выпивку, а некоторые принесут ее с собой. Лучше, чтобы люди уже знали, что корпоратив будет без выпивки.

А какие корпоративные мероприятия организует ваш работодатель? Предлагаются ли там спиртные напитки? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.